Neuer Endling-Trailer verrät endlich ein konkretes Releasedatum

06.06.2022 12:46 Uhr

Nach einer Verschiebung ins Jahr 2022 soll das Warten auf Endling: Extinction is Forever bald ein Ende haben. Am 19. Juli erscheint der atmosphärische Sidescroller, in dem wir als Fuch-Mama unsere Jungen in einer von den Menschen zerstören Welt beschützen müssen. Der neue Trailer verrät aber nicht nur das Releasedatum, sondern stimmt nochmal mit Gameplay auf das Spiel ein, in dem wir um emotional-schwere Entscheidungen nicht herumkommen werden.

Endling erscheint für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.