Star Racer ist ein neuer Raumschiff-Racer mit Retro-Optik und Kampf-Elementen. Das über Crowdfunding finanzierte Spiel startet demnächst in den Early Access.

Optisch erinnert das Rennspiel an die legendäre F-Zero-Reihe. Auf intergalaktischen Rennstrecken stellt ihr euch anderen Fahrer*innen. Neben dem Können am Lenkrad sind aber auch taktische Fähigkeiten gefragt. Drifts und Attacken müssen gut getimt werden, um euch zum Sieg zu verhelfen.

Star Racer startet am 8. März auf dem PC in den Early Access, am 2. Februar soll eine neue Demo auf Steam erscheinen.