Neuer Multiplayer-Shooter setzt auf typische Horror-Elemente mit Licht/Schatten-Mechanik

Der Ego-Shooter Lightphobe will mit einer spannenden Mechanik den Multiplayer-Markt aufmischen und erscheint schon nächste Woche im Early Access.

Im Spiel treten 16 Spieler*innen in ungleichen Teams gegeneinander an. Die Soldat*innen müssen ein Objective verteidigen. Die Lightphobes müssen dieses einnehmen. Das Besondere: In der Dunkelheit sind diese Kreaturen unverwundbar, nur im Schein der Soldatenlampen können sie besiegt werden.

Lightphobe startet am 12. Februar auf dem PC in den Early Access. Schon jetzt könnt ihr den Titel mit einer kostenlosen Demo ausprobieren.