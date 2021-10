Neuer Pokémon Legends Arceus-Trailer erinnert an verstörenden Horror-Film

von Linda Sprenger,

19.10.2021 15:30 Uhr

Das kommende Open World-Abenteuer Pokémon Legends Arceus hat einen neuen Trailer spendiert bekommen. Und der ... äh... ist diesmal etwas spezieller, als wir es von der knuddeligen Pokémon-Reihe kennen. Das neue Video erinnert nämlich stark an einen Found-Footage-Horrorfilm.

Ein Wanderer beobachtet in den schneebedeckten Bergen der Open World ein spezielles Pokémon, das ihm gleichzeitig Angst einjagt und fasziniert. Am Ende scheint der Wanderer angegriffen worden zu sein, hoffentlich ist ihm nichts schlimmes passiert (die Schreie am Ende lassen allerdings anderes vermuten).

Legends Arceus erscheint am 28. Januar 2022 exklusiv für Switch. Alle Infos zu Gameplay, Startern, Story und mehr lest ihr in einem separaten GamePro-Artikel.