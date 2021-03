Pokémon-Legenden Arceus: Release, Gameplay, Starter: Alle bekannten Infos im Überblick

Während der Pokémon Presents wurde Ende Februar ein komplett neuer Hauptableger der Taschenmonster-Reihe enthüllt: Pokémon-Legenden: Arceus. Ein von Game Freak entwickeltes Rollenspiel, das exklusiv für Nintendo Switch erscheint und spielerisch neue Wege einschlagen soll. In dieser Übersicht sammelt GamePro alle bisher bekannten Infos zum kommenden Pokémon-Titel für euch.

Pokémon Legends: Arceus erscheint Anfang 2022 für Nintendo Switch. Ein konkreten Erscheinungstermin gibt es noch nicht, aber es scheint in der ersten Jahreshälfte geplant zu sein. Bis der neue Hauptableger aufschlägt, müssen wir uns also noch ein Weilchen gedulden.

Aber im Jahr 2021 gehen Pokémon-Fans dennoch nicht leer aus: Mit Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle kommen Ende des Jahres die Switch-Remakes der vierten Generation auf den Markt.

Die wichtigste Änderung: Legends Arceus ist ein Open World-Spiel

Mit Legenden: Arceus will Game Freak die langjährige, und zugegebenermaßen etwas angestaubte Formel der bisherigen Pokémon-RPGs etwas umschreiben und wagt sich dabei in ein komplett neues Territorium vor – gestatten? Der erste richtige Open World-Hauptableger der Pokémon-Reihe!

Mit der Naturzone führte Pokémon Schwert und Schild zwar bereits ein spezielles Open World-Areal ein, ein Großteil der Map war allerdings nach klassischem linearen Muster aufgebaut. In Legenden: Arceus öffnet sich die Spielwelt nun endlich komplett.

Das Setting

Dabei verschlägt es uns nicht etwa in eine komplett neues Gebiet, sondern erneut in die Sinnoh-Region, die erstmals mit der vierten Generation (Diamant, Perl und Platin) eingeführt wurde.

Die große Besonderheit? Diesmal findet unser großes Poké-Abenteuer in der Vergangenheit statt, genauer gesagt im feudalen, fast mittelalterlichen Sinnoh.

Aufbau der Open World

Wie uns der Ankündigungstrailer verrät, besteht Sinnoh im feudalen Zeitalter größtenteils aus unbefleckter Natur. Im Video sehen wir weite Felder und Wiesen, auf denen sich etliche wilde Pokémon wie Plinfas und Bidizas tummeln. Die Menschen hingegen haben sich in kleineren Dörfern niedergelassen, die wir natürlich ebenfalls besuchen können. Erinnerungen an Zelda: Breath of the Wild werden wach.

Am Horizont erstreckt sich zudem eine riesige Bergkette, bei dem es sich um den sogenannten Kraterberg handeln dürfte, den wir bereits aus den Editionen Diamant, Perl und Platin kennen. Der Kraterberg eine heilige Stätte, auf dessen Gipfel in Diamant das legendäre Dialga thront, während in Perl Palkia auf uns wartet. Und wer weiß, welch legendärem Biest wir diesmal ins Auge blicken... ist es das mysteriöse Pokémon Arceus selbst?

Was ändert sich am Gameplay?

Das typische Sammeln-, Kämpfen- und Trainieren-Prinzip früherer Pokémon-Ableger behält der neue Hauptteil bei, legt dabei allerdings einen größeren Fokus auf die Erkundung der Welt.

Wie schon in Schwert und Schild sehen wir wilde Pokémon erneut direkt in der Spielwelt. Klassische Zufallskämpfe scheinen in Legenden: Arceus hingegen ausgedient zu haben. Die Art und Weise, wie wir uns im Open World-Spiel den Taschenmonstern nähern und sie letztendlich mit dem Pokéball einfangen, unterscheidet sich aber ein wenig von früheren Ablegern.

So scheint bei der Pokéjagd jetzt Stealth eine größere Rolle zu spielen. Auf der offiziellen Website zu Legenden: Arceus heißt es:

In Pokémon-Legenden: Arceus müssen wir das Verhalten wilder Pokémon genau beobachten, bevor wir uns ihnen nähern (im Trailer sehen wir, wie die Spielfigur durchs hohe Gras schleicht und sich an ein Klingplim heranpirscht)

Um ein wildes Monster einzufangen, müssen wir nicht zwingend einen Kampf starten, sondern können direkt einen Pokéball werfen. Dabei müssen wir allerdings gut zielen

Alternativ können wir gegen wilde Pokémon kämpfen. Dazu schleudern wir einen Pokéball, in dem sich ein Poképartner befindet, auf unser Ziel und starten einen klassischen Kampf

All das soll nicht nur für ein frischeres Spielerlebnis sorgen, sondern uns nur noch tiefer in die Welt hineinziehen.

Aber abwarten: Ob der neue Stealth-Ansatz überhaupt Spaß macht oder ganz im Gegenteil vielleicht sogar für Frust sorgt (etwa wenn uns reihenweise wilde Pokémon durch die Lappen gehen, wenn wir uns zu schnell und zu laut bewegen), können wir natürlich erst beurteilen, wenn wir das neue Konzept selbst ausprobiert haben.

Wie funktionieren die Kämpfe? Dem Trailer nach zu urteilen, basiert das Kampfsystem erneut auf dem typischen und simplen Stein-Schere-Papier-Prinzip, was übersetzt soviel heißt wie: Feuerattacken sind sehr effektiv gegen Pflanzen-Pokémon, während Feuer-Pokémon hingegen bei Wasserangriffen den Kürzeren ziehen. In den Poké-Reibereien wählen wir dann wie gewohnt eine von insgesamt vier Attacken aus und zwingen so das gegnerische Pokémon allmählich in die Knie.

Welche Starter-Pokémon gibt es diesmal?

Wie in den alten Editionen wählen wir auch in Legenden: Arceus zu Beginn unserer Reise eines von drei Starter-Pokémon aus. Jedoch gibt es auch hierbei eine kleine Besonderheit: Bei unseren anfänglichen Poképartnern handelt es sich diesmal nämlich nicht um brandneue Biester, sondern um altbekannte aus früheren Generationen:

Feurigel (Feuer) - eingeführt in Generation 2

- eingeführt in Generation 2 Bauz (Pflanze) - eingeführt in Generation 7

- eingeführt in Generation 7 Ottaro (Wasser) - eingeführt in Generation 5

Warum sich Game Freak für genau diese drei Monster entschieden hat, ist unklar. Jedoch hat ein Fan bereits eine sehr plausible Theorie dafür aufgestellt:

Wird es neue Pokémon geben? Generell lässt die Auswahl der Starter natürlich die Frage aufkommen, ob Legenden: Arceus dann überhaupt brandneue Pokémon einführt, zumal uns das Spiel zurück nach Sinnoh schickt und neue Monster in der Regel nur mit einer neuen Region eingeführt werden.

Letztendlich gibt es aber noch keine konkreten Infos dazu, ob es nun weitere Pokémon geben wird oder nicht. Im Ankündigungstrailer tummeln sich zumindest nur bereits bekannte Biester.

Was ist Arceus für ein Pokémon?

Im Laufe des Abenteuers scheinen wir dem Geheimnis des mysteriösen Pokémons Acreus auf die Spur zu kommen, das erstmals in der vierten Generation vorgestellt wurde. Arceus ist also kein komplett neues Pokémon, weshalb schon etliche Infos über das Biest bekannt sind:

"Die Mythologie erzählt, dass dieses Pokémon geboren wurde, bevor das Universum überhaupt existierte."

"In den Legenden Sinnohs heißt es, es sei aus einem Ei geschlüpft und hätte die gesamte Welt geschaffen."

Die Pokédex-Einträge zu Arceus klingen nicht grundlos zu verheißend. Das Monster ist nicht nur der Chef des Seen-Trios (Selfe, Vespirit und Tobutz), sondern führt auch das Dimensions-Trio (Dialga, Palkia und Giratina) an, oder in anderen Worten: Arceus ist ein ziemlich hohes Tier in der Pokéwelt, quasi das Pokémon aller Pokémon. Wir sind gespannt darauf, wie sich das Monster in die Story des Spiels fügt. Typisch für die Reihe erwarten wir natürlich, dass wir Arceus am Ende mit dem Meisterball einfangen dürfen, ganz so wie es sich gehört.

