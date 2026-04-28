Läuft gerade Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht
Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht

21 Aufrufe

Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht

Profilbild von Dennis Müller

Dennis Müller
28.04.2026 | 18:41 Uhr

Neben dem Release von The Blood of Dawnwalker am 03. September 2026 wurde auch ein neuer Story-Trailer zum Vampir-RPG für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. 

Alle neuen Infos zum Spiel findet ihr in Kürze auf GamePro. 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht Video starten   2:36

vor 40 Minuten

Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht
Düsteres Open World-Rollenspiel stimmt uns in seinem neuen Trailer auf den kommenden Release ein Video starten   1     3   7:18

05.01.2026

Düsteres Open World-Rollenspiel stimmt uns in seinem neuen Trailer auf den kommenden Release ein
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.618 Videos

Zum Kanal
The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker

Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Alle Infos zum Steam Controller: Das solltet ihr wissen Video starten   1   13:28

vor einer Stunde

Alle Infos zum Steam Controller: Das solltet ihr wissen
Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden Video starten   4     1   52:40

vor 2 Tagen

Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden
Erster Trailer zur Anime-Adaption von Kagurabachi zeigt Protagonisten Chihiro in Aktion Video starten   0:45

vor 4 Stunden

Erster Trailer zur Anime-Adaption von Kagurabachi zeigt Protagonisten Chihiro in Aktion
Der erste Boss in Saros heißt Prophet und das ist der Kampf gegen ihn Video starten   5:24

vor 9 Stunden

Der erste Boss in Saros heißt Prophet und das ist der Kampf gegen ihn
Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht Video starten   2:36

vor 42 Minuten

Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht
Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime! Video starten   1:03

vor einem Tag

Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime!
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht Video starten   2:36

vor 42 Minuten

Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht
Alle Infos zum Steam Controller: Das solltet ihr wissen Video starten   1   13:28

vor einer Stunde

Alle Infos zum Steam Controller: Das solltet ihr wissen
Erster Trailer zur Anime-Adaption von Kagurabachi zeigt Protagonisten Chihiro in Aktion Video starten   0:45

vor 4 Stunden

Erster Trailer zur Anime-Adaption von Kagurabachi zeigt Protagonisten Chihiro in Aktion
Der erste Boss in Saros heißt Prophet und das ist der Kampf gegen ihn Video starten   5:24

vor 9 Stunden

Der erste Boss in Saros heißt Prophet und das ist der Kampf gegen ihn
Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime! Video starten   1:03

vor einem Tag

Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime!
Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden Video starten   4     1   52:40

vor 2 Tagen

Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden
Wer braucht Mass Effect 5, wenn es solche Spiele gibt? - The Expanse vs. Exodus Video starten   1:09:19

vor 3 Tagen

Wer braucht Mass Effect 5, wenn es solche Spiele gibt? - The Expanse vs. Exodus
Orbitals: Entwickler kommentieren Gameplay ihres Koop-Spiels im Anime-Look Video starten   4:19

vor 4 Tagen

Orbitals: Entwickler kommentieren Gameplay ihres Koop-Spiels im Anime-Look
Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassins Creed Black Flag Resynced zurück Video starten   1   1:07

vor 4 Tagen

Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassin's Creed Black Flag Resynced zurück
Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres Video starten   1     26:39

vor 4 Tagen

Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres
Assassins Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist Video starten   8:40

vor 5 Tagen

Assassin's Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist
Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced Video starten   1     2   13:53

vor 5 Tagen

Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced
mehr anzeigen