Der Release für The Blood of Dawnwalker steht: Das Open World-RPG ehemaliger The Witcher 3-Entwickler erscheint in wenigen Monaten

Entwickler Rebel Wolves hat soeben den Release des Vampir-RPGs für PS5, Xbox Series X/S und PC enthüllt.

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Dennis Müller
28.04.2026 | 19:05 Uhr

Der Release für The Blood of Dawnwalker steht. Der Release für The Blood of Dawnwalker steht.

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Nachdem zuvor lediglich bekannt war, dass das Vampir-Rollenspiel von Entwickler Rebel Wolves noch 2026 erscheinen soll, hat The Blood of Dawnwalker jetzt während einer Präsentation nicht nur einen neuen Story-Trailer erhalten und es wurde reichlich Gameplay aus der Open World gezeigt, es gibt zudem einen konkreten Release.

Release - Wann erscheint The Blood of Dawnwalker?

  • Das Action-RPG erscheint am 03. September 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC

Bevor es im September losgeht, gab's während der Präsentation noch allerhand Infos zum Spiel und einen neuen Story-Trailer, den ihr euch hier anschauen könnt:

Video starten 2:36 Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht

Die neuen Infos aus der Präsentation

Bei der jüngsten Präsentation zum Spiel, die ihr euch auf YouTube in voller Länge anschauen könnt, lag der Fokus vor allem auf der Open World und darauf, wie ihr Vampir Coen im Spiel stärker macht.

Hier einige Features, die soeben enthüllt wurden:

  • Coen kann sich nachts in einen Wolf verwandeln
  • wie in The Witcher 3, kann auch Coen Fußspuren sichtbar machen
  • Perks können nur an Schreinen freigeschaltet werden
  • der Skilltree ist in drei Reiter unterteilt: Witchcraft, Swordmastery und Vampirism
  • es gibt eine Schnellreise
  • Coen kraxelt auf Türme, um Vista-Points in der näheren Umgebung sichtbar zu machen

Weitere Infos zum Gameplay haben wir hier für euch zusammengefasst:

Mehr zum Thema
Alles zu Release, Story und Gameplay des Open World-RPGs von The Witcher 3-Entwicklern
von Samara Summer
Alles zu Release, Story und Gameplay des Open World-RPGs von The Witcher 3-Entwicklern

Das ist The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker ist das Action-Rollenspiel von The Witcher 3-Director Konrad Tomaszkiewicz und seinem neu gegründeten Studio Rebel Wolves.

Im Open World-Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Coen, der nach einem Vampirbiss noch nicht vollends verwandelt ist und noch genau 30 Tage hat, um seine Familie zu retten.

Der große Gameplay-Twist ist eine Zeitmechanik, wodurch gewisse Aktionen die Zeit voranschreiten lassen und wir uns immer gut überlegen müssen, welche Mission wir angehen. Jedoch ist das System so ausgelegt, dass die Zeit beispielsweise beim Erkunden der Spielwelt nicht voranschreitet, wir also nicht permanent gehetzt werden.

Auf der nächsten Seite erfahrt ihr noch die frisch enthüllten PC-Specs.

Wie schätzt ihr The Blood of Dawnwalker aktuell ein? Wird das ein richtig cooles Action-RPG oder wurdet ihr noch nicht so richtig vom Gezeigten abgeholt?

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