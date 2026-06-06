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The Blood of Dawnwalker: Das Vampir-RPG von Witcher-Entwicklern zeigt im Trailer unerwartete Szenen aus einer Großstadt in der Gegenwart

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The Blood of Dawnwalker: Das Vampir-RPG von Witcher-Entwicklern zeigt im Trailer unerwartete Szenen aus einer Großstadt in der Gegenwart

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Dennis Zirkler
06.06.2026 | 00:54 Uhr

Das düstere Open-World-Rollenspiel The Blood of Dawnwalker von Rebel Wolves erscheint am 3. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Im ersten Kapitel einer groß angelegten RPG-Saga verschlägt es euch in das pestverseuchte Europa des 14. Jahrhunderts, wo ihr als verfluchter Coen eure Menschlichkeit gegen dunkle Vampir-Mächte verteidigen müsst. Dieser brutale Ausflug ins Mittelalter markiert dabei jedoch erst den Auftakt.

Die Entwickler haben bereits verraten, dass sich Coens Geschichte künftig über mehrere Jahrhunderte erstrecken wird und dieser Teil somit nur den Grundstein für ein weitaus größeres, die Epochen umspannendes Abenteuer legt. Einen ersten Einblick in die Moderne bekommt ihr im Trailer.
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The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker

Genre: Rollenspiel

Release: 03.09.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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