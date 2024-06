Neuer Trailer zum Netflix-Anime DanDaDan zeigt brandneue Charaktere, Geister und Aliens

Der neueste Trailer zum kommenden Netflix-Anime DanDaDan stellt neue Charaktere vor und mit welchen Geisters und Aliens sich Ayase und Okarun herumschlagen müssen. Die ersten drei Episoden weren in ausgewählten Kinos in Europa am 7. September 2024 ausgestrahlt. Ob die drei Folgen auch in die deutschen Kinos kommen, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

DanDaDan basiert auf den namensgebenden Hit-Manga von Shonen Jump und erzählt die Geschichte der Oberschülerin Momo Ayase und ihrem Mitschüler Okarun. Ayase glaubt an Geister, aber nicht an Aliens. Im Gegenzug zu seiner Mitschülerin glaubt Okarun jedoch an Aliens, aber nicht an Geister. Sie schließen eine Wette unter sich ab, jeweils den anderen vom Gegenteil zu überzeugen und dabei Recht zu behalten.



Beide ahnen jedoch nicht, dass es Geister und Aliens auf der Welt gibt und geraten somit zusammen in alle möglichen abenteuerlichen Ereignisse rundum das Übernatürliche.



DanDaDan erscheint weltweit im Oktober 2024 auf Netflix. DiePremiere findet in ausgewählten Kinos im September auf der Welt satt. Über eine deutsche Vertonung oder deutsche Untertitel ist noch nichts bekannt, allerdings wissen wir, dass der Anime in der japanischen Originalsprache mit englischen Untertiteln verfügbar sein wird.