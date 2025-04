Neues Cozy Game gibt sich als Animal Crossing-Sequel aus und sieht dabei unverschämt gut aus

Die gemütliche Life Sim Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time soll nach mehreren Verschiebungen endlich am 21. Mai für die Switch erscheinen. Heute ist ein neuer Trailer erschienen, bei dem es sich eigentlich um einen Aprilscherz handelt, schließlich gibt sich das Cozy Game ganz frech als neues Animal Crossing samt Tom Nook-Imitat aus. Aber das Ganze sieht tastächlich unverschämt gut aus und macht uns richtig Lust auf den Titel.