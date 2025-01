Neues Dino-Horrorspiel sieht wie ein geistiger Nachfolger von Dino Crisis aus - exklusiv für PS5

Das neue Spiel von Studio TeamKill Media heißt Code Violet und spielt im 25. Jahrhundert. Die Überlebenden einer gigantischen Katastrophe auf der Erde müssen in einer Kolonie namens Aion den Fortbestand der Menschheit sichern. Dafür springen dafür in verschiedene Zeitabschnitte, was aber ebenfalls in einer Katastrophe endet und Dinos und andere aggressive Wesen auf den Plan ruft.

"Dino-Horror im Weltraum" ist der Pitch von Code Violet und erinnert deswegen stark an Dino Crisis, speziell natürlich den weniger gelungenen dritten Teil. Das Third-Person-Action Adventure soll exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen, einen Release-Termin gibt es bislang nicht.