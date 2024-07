Neues Rallyspiel feiert die 90er-Jahre und könnte ein Fest für Rennspiel-Nostalgiker werden

Wenn ihr auf Rallye-Spiele alter Schule wie z.B. Colin McRae Rally steht, solltet ihr euch Drive Rally unbedingt auf eure "Beobachten"-Liste packen.



Das Spiel pickt sich nämlich die populärste Rallye-Zeit – die 90er-Jahre – und packt sie mitsamt zahlreicher legendären Boliden in ein ebenso zugängliches wie forderndes Arcade-Rennspiel.



36 Autos gibt es im Spiel, die ihr unter üblichem Zeitdruck durch diverse Locations wie Wüsten, Wälder oder Eisgebiete steuert. Insgesamt soll es mehr als 400 Kilometer virtuelle Straßen geben, alles in markanter comic-ähnlicher Optik.



Der neue Gameplay-Trailer verrät unter anderem, dass ihr die Boliden auch mit neuen Teilen anpassen könnt. Außerdem soll es einen Foto-Modus im Spiel geben.



Drive Rally soll im Herbst 2024 auf PC und Mac in eine Early-Access-Phase starten, Konsolenversionen für PS5, Xbox Series-Konsolen und Nintendo Switch werden im Jahr 2025 folgen.