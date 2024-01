Neues Survival-Spiel kommt aus Deutschland und macht Palworld Konkurrenz

Enshrouded sieht aus wie ein Mix aus Valheim und The Legend of Zelda, kommt vom deutschen Entwicklerstudio Keen Games und ist jetzt in den Early Access gestartet.

Das Survivalspiel schickt euch in eine handgebaute Open World, die komplett aus Voxeln besteht und dadurch detailliert zerstört werden kann. Auf der anderen Seite könnt ihr aber auch eigene Bauwerke errichten und seid dabei ziemlich frei in der Gestaltung. Der Titel ist vorerst nur auf dem PC verfügbar, ob es später auch Konsolen-Umsetzungen geben wird, ist aktuell unklar.