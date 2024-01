Enshrouded - Test-Video zum Survival-Spiel im Early Access

Mit Enshrouded schickt das deutsche Entwickler-Studio Keen Games das nächste Early-Access-Spiel an den Start und liefert auch schon ein sehr angenehmes Spielerlebnis. Die Besonderheit ist hier unter anderem, dass ihr die Welt regelrecht zerlegen könnt, euch also auch tief in den Boden buddeln könnt.

Außerdem unterstützt Enshrouded Koop für bis zu 16 Spieler und lässt euch Fähigkeiten aus verschiedene Rollenspiel-Klassen nutzen. Zugleich ist das Spiel aber auch noch längst nicht fertig, sowohl, was den eigentlich Inhalt angeht als auch die Gameplay-Funktionen, die an einigen Stellen noch Optimierungen brauchen.