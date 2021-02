New Pokémon Snap: Alle bestätigten Pokémon aus der Foto-Safari

Mit der achten Generation umfasst der Pokédex mittlerweile 898 Pokémon. Über 200 davon können wir in New Pokémon Snap in ihrer natürlichen Umgebung beobachten und versuchen, das perfekte Foto von ihnen zu schießen. Welche Pokémon in der Inselregion Lentil auf uns warten, haben wir hier für euch in einer Liste zusammengefasst.

Hinweis: Eine vollständige Liste aller Pokémon hat Nintendo bisher nicht veröffentlicht. Die Liste wurde anhand von offiziellen Screenshots und Trailern zu New Pokémon Snap erstellt. Sie wird fortlaufend aktualisiert und zum Release vervollständigt.

Alle Pokémon in New Pokémon Snap

Während wir im ersten Pokémon Snap 63 Pokémon entdecken konnten, beinhaltet der neue Fotodex über über 200 Pokémon, die im Folgenden anhand des National Dex sortiert sind:

1. Pokémon-Generation

#007 - Schiggy

#009 - Turtok

#018 - Tauboss

#025 - Pikachu

#026 - Raichu (Alola-Form)

#068 - Machomei

#084 - Dodu

#085 - Dodri

#095 - Onix

#103 - Kokowei

#127 - Pinsir

#129 - Karpador

#131 - Lapras

2. Pokémon-Generation

#154 - Meganie

#163 - Hoothoot

#172 - Pichu

#182 - Blubella

#190 - Griffel

#194 - Felino

#195 - Morlord

#224 - Octillery

#214 - Skaraborn

#226 - Mantax

3. Pokémon-Generation

#255 - Flemmli

#278 - Wingull

#265 - Waumpel

#267 - Papinella

#275 - Tengulist

#279 - Pelipper

#285 - Knilz

#289 - Letarking

#319 - Tohaido

#321 - Wailord

#328 - Knacklion

#335 - Sengo

#336 - Vipitis

4. Pokémon-Generation

#389 - Chelterrar

#396 - Staralili

#399 - Bidiza

#426 - Drifzepeli

#450 - Hippoterus

#451 - Pionskora

#456 - Finneon

#465 - Tangoloss

5. Pokémon-Generation

#510 - Kleoparda

#581 - Swaroness

#585 - Sesokitz

#586 - Kronjuwild

#587 - Emolga

#626 - Bisofank

#630 - Grypheldis

6. Pokémon-Generation

#666 - Vivillon

#671 - Florges

#686 - Iscalar

#695 - Elezard

7. Pokémon-Generation

#730 - Primarene

#731 - Peppeck

#733 - Tukanon

#739 - Krabbox

#761 - Frubberl

#764 - Curelei

#771 - Gufa

8. Pokémon-Generation

#810 - Chimpep

#813 - Hopplo

#816 - Memmeon

In einem Trailer könnt ihr die Pokémon bereits in ihrer natürlich Umgebung sehen und bekommt einen Eindruck von dem Lumina-Phänomen, das Pokémon und Vegetation besonders leuchten lässt:

New Pokémon Snap erscheint am 30. April 2021 exklusiv für die Nintendo Switch. Wie im originalen Pokémon Snap von 1999, das damals für den Nintendo 64 herauskam, schlüpfen wir wieder in die Rolle einer Pokémon-Fotografin bzw. eines Pokémon-Fotografen. Neben mehr Pokémon wird es auch Online-Funktionen geben.

Was haltet ihr von den Pokémon, die wir in New Pokémon Snap antreffen können? Welche Pokémon gehören eurer Meinung nach unbedingt in den neuen Teil?