NieR Automata - Neue Szenen und Releasetermin der Anime-Umsetzung veröffentlicht

Das Action-RPG NieR Automata bekommt eine eigene Anime-Umsetzungen. In einem kurzen neuen Trailer werden jetzt erste Szenen gezeigt. Darüber hinaus gibt es auch einen Releasetermin. Am 1. Januar 2023 soll das Projekt, bei dem Ryouji Masuyama Regie führt veröffentlicht werden. Ob und auf welcher Plattform die Umsetzung in Deutschland gestreamt werden kann, ist aktuell noch unklar.