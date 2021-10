Nintendo Switch Online - Übersichtstrailer gibt euch alle Infos zum Expansion Pass

18.10.2021 09:15 Uhr

Nintendo hat vor kurzem eine Erweiterung für Nintendo Switch Online angekündigt.

Der Erweiterungspass wird am 26. Oktober veröffentlicht und beinhaltet für den doppelten Preis drei neue Perks. So bekommt ihr einige N64- und Mega Drive-Spiele geboten. Aber die wichtigste Neuerung wird sein, dass ihr ohne weitere Kosten den neuen Animal Crossing-DLC Happy Home Paradise spielen könnt, der am 05. November erscheint. Normalerweise kostet dieser 25 Euro einzeln.

Mehr Infos zum Abo für die Nintendo Switch lest ihr hier.