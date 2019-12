von Ann-Kathrin Kuhls,

26.12.2019 12:00 Uhr

Mittlerweile gibt es fast 2000 Spiele auf der Nintendo Switch. Hat man gerade erst eine Switch bekommen, steht man vor einem Riesenhaufen Möglichkeiten. Welche Spiele sollte man gespielt haben? Und welche der Must Plays passen zu den eigenen Vorlieben? Was gibt es auf der Switch außer Super Mario und The Legend of Zelda? Um euch diese Fragen zu beantworten, haben wir in unserem Video all die Spiele zusammengestellt, die euch die Zeit mit Nintendos Hybridkonsole versüßen.



Créme de la Créme: Die Top Switch-Spiele 2018/2019