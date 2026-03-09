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Nintendos größter Flop ist zurück: Das Virtual Boy Remake im Test

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Nintendos größter Flop ist zurück: Das Virtual Boy "Remake" im Test

Felix Rick, Daniel Feith
09.03.2026 | 17:00 Uhr

Wir haben uns den neue Virtual Boy für die Nintendo Switch geschnappt und getestet, ob das 80 Dollar-Gadget wirklich das Retro-Feeling von damals zurückbringt oder einfach nur absurd ist.

Wir blicken zurück auf die Geschichte des kuriosen 3D-Kastens, reden über unsere eigenen, frühen VR-Erfahrungen und diskutieren, warum Virtual Reality sich bis heute schwertut.

Außerdem werfen wir einen kritischen Blick auf den ganzen Markt der Retro-Konsolen: SNES Classic Mini, Amiga 500 Mini, C64 und Co. – Kauft man das eigentlich nur für die Vitrine?

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