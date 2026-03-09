Nintendos größter Flop ist zurück: Das Virtual Boy "Remake" im Test

Wir haben uns den neue Virtual Boy für die Nintendo Switch geschnappt und getestet, ob das 80 Dollar-Gadget wirklich das Retro-Feeling von damals zurückbringt oder einfach nur absurd ist.

Wir blicken zurück auf die Geschichte des kuriosen 3D-Kastens, reden über unsere eigenen, frühen VR-Erfahrungen und diskutieren, warum Virtual Reality sich bis heute schwertut.

Außerdem werfen wir einen kritischen Blick auf den ganzen Markt der Retro-Konsolen: SNES Classic Mini, Amiga 500 Mini, C64 und Co. – Kauft man das eigentlich nur für die Vitrine?

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

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Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!