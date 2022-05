No Man's Sky entdeckt Weltraum-Wale im Trailer zum neuen Leviathan-Update

25.05.2022 17:53 Uhr

Es ist mal wieder soweit und Hello Games hat das nächste Update für No Man's Sky veröffentlicht. In "Leviathan" steht dieses Mal eine Herausforderung innerhalb eines mysteriösen Zeitschleifen-Fluchs an. In diesem Roguelike-Abenteuer müsst ihr herausfinden, was es mit der großen Weltraum-Kreatur, die aussieht wie ein Wal, auf sich hat.

Das neueste Update ist wie immer kostenlos und kann ab sofort auf allen Plattformen mit No Man's Sky gespielt werden.