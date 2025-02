One Piece: Pirate Warriors 4 erhält fünf Jahre nach dem ursprünglichen Release für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch endlich einen waschechten "Next Gen"-Port für PS5 und Xbox Series S/X. Die Ultimate Edition soll dann auch einen kommenden DLC mit neuen Kämpfer*innen umfassen, bei dem ihr bestimmten dürft, wer die zusätzlichen Charaktere sein sollen.