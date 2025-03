Ostwind: Die Legende von Khiimori zeigt frühes Gameplay der mongolischen Open World im 13. Jhd.

In Ostwind: Die Legende von Khiimori schlüpft ihr in die Rolle einer Kurier-Reiterin in der Mongolei des 13. Jahrhunderts. Im Fokus stehen lange Reisen durch weite Steppenlandschaften, in denen ihr eure Ausrüstung, euer Pferd und eure Route gut vorbereiten müsst. Neben natürlichen Gefahren wie Wüsten, verschneite Berggipfel oder steile Klippen müsst ihr euch auch mit Verletzungen und anderen Gefahren auseinandersetzen.

Entwickler Aesir Interactive aus München verspricht außerdem detailliert modellierte und animierte Pferde. Die vierbeinigen Begleiter stehen im Fokus des Spiels. Ihr könnt wilde Exemplare zähmen und verschiedene Arten züchten, um für die nächsten Routen am besten gerüstet zu sein.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Preview.

Ostwind: Die Legende von Khiimori soll im Sommer 2025 in den Early Access starten. Der Release ist für März 2026 auf PC und Konsolen geplant.