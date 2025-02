Patches, DLCs und Nachfolger: So sieht die Zukunft von Kingdom Come: Deliverance 2 aus

Kingdom Come Deliverance 2 sorgt für reichlich Begeisterung. Während die meisten von uns wohl gerade erst die ersten Spielstunden genießen, wissen wir bereits so einiges über die Zukunft der Reihe: Neue Inhalte, Patches und ein womögliches Kingdom Come 3 - in diesem Video wagen wir einen spoilerfreien Blick in die Zukunft!