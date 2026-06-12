Pixars neuester Animationsfilm Gatto mixt 'Der Pate' mit dem Spider-Verse - und Katzen

Der erste Trailer zu Pixars neuestem Animationsfilm "Gatto" ist da. Anders als sonst setzt das Studio dieses Mal auf einen Look, der vor allem an die Spider-Verse-Filme (u.a. Spider-Man: Into The Spider-Verse“) erinnert.

Die Geschichte von "Gatto" dreht sich aber nicht um eine freundliche Spinne, sondern eine Katzen-Mafia, die an "Der Pate" erinnert. Der schwarze Kater Nero hat es aufgrund von Aberglauben nicht leicht und hinterfragt sein Leben in Venedig. Als er dann auch noch Schulden beim Mafia-Boss Rocco hat, wird alles nur noch komplizierter.

Wie Nero sich dank neuer Freundschaften aus der misslichen Lage befreit, können wir ab dem 4. März 2027 im Kino miterleben.