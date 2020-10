PlayStation 5: Das ist der Launch-Trailer zur neuen Konsole

28.10.2020 17:12 Uhr

Der PlayStation 5-Launch steht kurz bevor und Sony hat wieder einen weiteren Werbeclip veröffentlicht.

Was ist zu sehen? In dem knapp einminütigen Video wird noch einmal der Werbespruch "Play Has No Limits" (Spielen hat keine Grenzen) deutlich visuell dargestellt. Dafür werden zum Beispiel Raketenstarts ins Unbekannte gezeigt, während eine Erzählerstimme poetisch darüber spricht, dass es keine Grenzen geben wird und wir alle Entdecker sind.

Der Werbetrailer ist natürlich nicht emhr als ein Glanz-Spot, um den Launch der PlayStation 5 zu bewerben. Hierzulande erscheint die neue Konsole am 19. November, eine Konsole am ersten Tag ohne eine Vorbestellung zu erhalten, ist aber derzeit eher unwahrscheinlich.

Wir haben die PlayStation 5 und testen sie derzeit ausgiebig! Falls ihr vorab eine bestimmte Frage beantwortet haben wollt, dann schreibt sie uns einfach in die Kommentare unter dieser verlinkten News.