Pokémon Diamant/Perl - Neuer Gameplay-Trailer zum Switch-Remake

28.09.2021 15:46 Uhr

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, das Switch-Remake der 4. Generation, hat einen neuen Gameplay-Trailer erhalten, der uns weitere Einblicke in die Neuauflage gewährt. Das Video zeigt, was wir neben der ganzen Pokémon-Sammelei alles erledigen können. Dazu zählt unter anderem die Herstellung von Knurpsen, spezielle Kekse aus Beeren, die bestimmte Eigenschaften unserer Taschenmonstern erhöhen, um ihnen in Pokémon-Wettbewerben zum Sieg zu verhelfen.