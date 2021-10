Pokémon Diamant/Perl - Neuer Trailer zum Switch-Remake stellt Bösewichte vor

26.10.2021 15:39 Uhr

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle bringt die 4. Generation im neuen Gewand auf die Nintendo Switch zurück. Natürlich bedeutet das auch, dass wir im Laufe der Story erneut aufs fiese Team Galactic treffen werden, die der neue Trailer zum Spiel genauer in den Blick nimmt. Daneben gibt's einen Einblick in einige Arenen und wir bekommen ein paar legendäre Pokémon zu Gesicht.

Mehr Infos findet ihr in diesem GamePro-Artikel: Alle legendären Pokémon in Diamant und Perl in der Übersicht.