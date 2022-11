Pokémon Karmesin & Purpur - Das neue Pokémon Gierspenst im Trailer

Pokémon Karmesin & Purpur sind die beiden nächsten Edititionen der beliebten Reihe und gleichzeitig der Beginn der 9. Generation. Das Spiel erscheint am 18. November exklusiv für die Nintendo Switch und entführt die Trainer*innen erstmals in die neue Paldea-Region, die an Spanien und Portugal angelehnt ist.

In der Spielwelt, die erstmals in der Seriengeschichte frei bereist werden kann, erwarten euch natürlich auch wieder jede Menge neue Pokémon. Eines davon ist Gierspenst. Das kleine knuffige Monster sieht von außen wie eine Truhe aus und könnte euch so ein ums andere Mal erschrecken. Alle bisher bestätigten Pokémon von Gen. 9 findet ihr in unserer Übersicht.