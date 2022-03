Pokémon Karmesin/Purpur: Alle bisher bestätigten Pokémon in Gen 9

Bei Pokémon Karmesin und Purpur gibt es wieder sehr viele Taschenmonster, die ihr fangen könnt. Da es sich um die neunte Hauptgeneration handelt, finden wir diesmal auch wieder ganz neue Pokémon – aber es kehren auch einige alte zurück. Wir fassen für euch zusammen, welche Monster bisher bestätigt sind.

Wie viele Pokémon gibt es insgesamt? Bisher sind für Karmesin/Purpur insgesamt Pokémon bestätigt. Über die nächsten Wochen/Monate werden noch mehr hinzugefügt.

Hinweis: Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert.

Alle neuen Pokémon, die für Karmesin/Purpur bestätigt sind

Bisher wurden an neuen Pokémon nur die Starter bestätigt. Da es sich aber um eine neunte Hauptgeneration handelt, wird es definitiv noch mehr neue Monster geben.

Felito (Pflanzenstarter)

Krokel (Feuerstarter)

Kwaks (Wasserstarter)

Weitere Informationen zu den Starter bekommt ihr hier:

15 0 Mehr zum Thema Pokémon Karmesin/Purpur: Die drei neuen Starter von Gen 9 im Überblick

Alle alten Pokémon, die in Karmesin/Purpur zurückkehren

Neben neuen Pokémon gibt es altbekannte Monster, die in der neuen Region wieder zurückkehren werden. Wir sortieren sie für euch nach der Generation und ihrer Nummer im National-Dex. Wenn die offiziellen Nummern im Pokédex bekannt sind für die jeweilige Region, werden wir das für euch anpassen.

Pokémon aus der 1. Generation

#025 - Pikachu

#052 - Mauzi

#054 - Enton

#081 - Magnetilo

Pokémon aus der 2. Generation

#187 - Hoppspross

#242 - Heiteira

Pokémon aus der 3. Generation

#279 - Pelipper

#333 - Wablu

#336 - Vipitis

Pokémon aus der 4. Generation

#396 - Staralili

#415 - Wadribie

#425 - Driftlon

#448 - Lucario

Pokémon aus der 5. Generation

#548 - Lilminip

Pokémon aus der 6. Generation

#692 - Scampisto

Pokémon aus der 7. Generation

#761 - Frubberl

Pokémon aus der 8. Generation

#874 - Humanolith

Was ist mit den Entwicklungen? Auch wenn wir bestimmte Vorstufen oder Entwicklungen bereits gesehen haben, listen wir hier nur die Stufen auf, die wir auch sehen. In vergangenen Editionen gab es auch schon Entwicklungen, die auf Basis der Region eine neue Form hatten. Da wir nicht sagen können, ob es solche Sonderfälle gibt, listen wir nur das auf, was wir sehen konnten.

Das ist der neueste Trailer zum Spiel:

Pokémon Karmesin und Purpur erscheint gegen Ende 2022 exklusiv für die Nintendo Switch. Noch mehr zu der neunten Pokémon-Generation könnt ihr hier nachlesen. Zudem sind auch schon erste Infos zur noch namenlosen Region bekannt. Nach England geht es dieses Mal in Orte, die ein wenig Spanien beziehungsweise Portugal nachempfunden sind.

Ist schon euer Favorit mit im Spiel? Bei welchem Pokémon, wenn es fehlen sollte, werdet ihr die nächste Edition nicht spielen?