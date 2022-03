Pokémon Karmesin/Purpur: Alle bisher bekannten Unterschiede der Editionen

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen wie gewohnt als zwei verschiedene Spiele. Das heißt, dass die beiden Editionen wieder einige Unterschiede aufweisen werden, wenn sie Ende des Jahres erscheinen (anders, als es zuletzt beim Ausreißer Pokémon-Legenden: Arceus der Fall war). Welche Unterschiede euch erwarten und was jeweils anders ist, erklären wir hier.

Exklusive Pokémon in Karmesin und Purpur

Exklusive Editions-Pokémon: Auch in Pokémon Karmesin und Purpur wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder Pokémon geben, die an die jeweilige Edition gebunden sind. Das heißt, dass alle, die einen wirklich vollständigen Pokédex haben wollen, mit Besitzer*innen der anderen Version tauschen müssen.

Welche Pokémon sind exklusiv? Das steht noch nicht fest. Bisher hat Game Freak noch nicht verraten, welche Pokémon der jeweiligen Edition vorbehalten sein werden. Das dürfte sich aber bis zum Release noch ändern. Dafür wissen wir aber zumindest schon, welche drei Starter-Pokémon es geben wird.

Diese Unterschiede zwischen Pokémon Karmesin und Purpur kennen wir schon:

Die Protagonist*innen: In beiden Versionen des Gen 9-Pokémontitels könnt ihr dieselben Spielfiguren spielen, allerdings tragen sie andere Kleidung. Das Charaktermodell bleibt dasselbe, aber die Schuluniform hat unterschiedliche Farben. Hier seht ihr, wie die beiden Versionen aussehen:

Fraktionen, Gruppen oder Schulen? Im ersten Trailer zu Pokémon Karmesin und Purpur sehen wir eine Tür und an der Wand links und rechts daneben hängen zwei Schilder mit Wappen. Auf dem einen sehen wir offenbar eine Orange, während die andere Seite Trauben zu zeigen scheint. Dabei könnte es sich um das Wappen oder Logo einer Fraktion oder der jeweiligen Schule handeln. Die Früchte passen auch farblich zu den Schuluniformen. Allem Anschein nach treffen wir in beiden Editionen auf Mitglieder der jeweiligen Gruppierung.

