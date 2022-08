Pokémon Karmesin/Purpur-Trailer zeigt den kompetitiven Kampf im Spiel

Pokémon Karmesin und Purpur werden wieder klassische Ableger der Reihe und deshalb steht neben dem Sammeln der Monster auch das Kämpfen im Vordergrund.

Aus dem Grund gibt es jetzt einen eigenen Trailer, der sich eben nur mit dem kompetitiven Aspekt des Spiels beschäftigt. So gibt es dieses Mal das Kampf-Stadion in dem die Online-Auseinandersetzungen stattfinden. Welche Modi dort zur Verfügung stehen, was ihr für die Online-Kämpfe benötigt und mehr, könnt ihr hier nachlesen.

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen exklusiv am 18. November für die Nintendo Switch.