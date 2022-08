Pokémon Karmesin und Purpur: Alle Infos zum Kampf-Stadion mit Rangliste und Co

In Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur gibt es auch einen Online-Multiplayer. Der gibt uns die Gelegenheit, gegen andere Trainer anzutreten, der allerallerbeste zu werden und sie alle zu schnappen. Erneut können wir in Ranglisten-Kämpfen unser Können zeigen oder uns entspannter in zwanglosen Kämpfen mit anderen Leuten anlegen. Turniere und dergleichen soll es ebenfalls geben, außerdem können wir uns sogar Teams leihen.

Pokémon Karmesin und Purpur: Das bietet der Online-Multiplayermodus Kampfstadion

Darum geht's: Pokémon geht in die neunte Generation und die Karmesin- sowie Purpur-Editionen verfügen auch über die Möglichkeit, online gegen andere Trainer zu kämpfen. So könnt ihr herausfinden, wie gut sich eure Pokémon und Strategien im direkten Vergleich mit anderen Spieler*innen auf der ganzen Welt machen.

Hier könnt ihr euch nochmal den aktuellen Trailer zum kommenden Pokémon-Spiel ansehen:

Das steckt drin: Der Online-Multiplayer von Pokémon Karmesin und Purpur nennt sich Kampf-Stadion und macht seinem Namen alle Ehre. Hier dreht sich alles um Kämpfe zwischen Trainer*innen und ihr habt die Wahl, wie ernst ihr an die Sache herangehen wollt. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung (via: Offizielle Pokémon-Seite).

Im Casual-Modus könnt ihr einfach nach Lust und Laune gegen andere Leute antreten. Dabei dürft ihr jedes beliebige Pokémon einsetzen und eure Ergebnisse werden nicht aufgezeichnet. Rangkämpfe : Im Ranked-Modus von Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr im Rang aufsteigen und euch mit anderen Spieler*innen messen, die es ernst meinen. Je nach Rang werdet ihr in bestimmte Klassen eingeteilt und wer die höchste Klasse namens Meisterball-Klasse erreicht, zählt zu den besten Trainern im Spiel.

Das braucht ihr dafür: Neben einem Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur-Spiel müsst ihr auch noch ein kostenpflichtiges Nintendo Switch Online-Abo abschließen. Ohne ein entsprechendes Konto habt ihr keinen Zugriff auf die Online-Funktionen des Spiels, zu denen natürlich auch der Online-Multiplayer aka das Kampf-Stadion gehört.

Mehr Infos zu Karmesin und Purpur:

Wann kommt Gen 9? Es dauert nicht mehr lange: Am 18. November sollen Pokémon Karmesin und Purpur für die Nintendo Switch erscheinen. Geplant sind eine nahtlose Open World, ein Koop-Modus, jede Menge neue Pokémon und vieles mehr.

Wie findet ihr das Kampf-Stadion? Freut ihr euch aufs neue Pokémonspiel?