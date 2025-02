Pokémon Legenden: Z-A ist bereits länger angekündigt, aber genau seit einem Jahr war Funkstille bei Game Freak gewesen – bis jetzt.

Im Rahmen der Pokémon Presents zum Pokémon Day 2025 gibt es einen neuen Trailer und jede Menge Infos zum Spiel. So sehen wir zum ersten Mal Gameplay aus dem neuen Ableger, das uns ein actionreiches Kampfsystem verspricht. So können wir im Kampf uns bewegen, aktiv die Pokémon tauschen und so Angriffen ausweichen. Zudem gibt es einen Blick in die offene Illumina City.

Pokémon Legenden: Z-A erscheint Ende 2025 für Switch. Zu einer Switch 2-Umsetzung haben sie sich bisher noch nicht geäußert.