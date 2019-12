von Ann-Kathrin Kuhls,

25.12.2019 10:00 Uhr

Es gibt mittlerweile so viele Spiele für die PS4, dass man "das eine Must Play" gar nicht mehr empfehlen kann. Aber keine Angst: Wir haben uns für euch ein ganzes Video Zeit genommen, um all die Titel zu finden, die auf der PS4 so richtig viel Spaß haben. Dabei sind neben offensichtlichen Kandidaten wie Uncharted 4 auch kleinere Titel vertreten, damit am Ende jeder etwas finden kann, was ihm oder ihr Spaß macht.

Die besten der besten: Top PS4-Spiele 2019/2020