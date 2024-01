Realm of Ink könnte die Hades-Alternative für alle Bücherwürmer werden

Realm of Ink erinnert optisch stark an den Indie-Hit Hades und erzählt dabei eine literarische Geschichte, in der nichts so ist, wie es anfangs erscheint.

Heldin Red entdeckt bei der Jagd auf einen Fuchs, dass sie eigentlich nur ein fiktiver Charakter im Reich der Tinte ist. Ihr Schicksal und das Schicksal der Welt scheinen unwiderruflich vorgezeichnet. In bester Roguelite-Manier müsst ihr versuchen, diesem Schicksal zu entkommen. Einen Releasetermin gibt es noch nicht. Realm of Ink soll aber für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und PC erscheinen.