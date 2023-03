Redfall - Angespielt-Vorschau zum neuen Open-World-Shooter

Bethesda und Arkane veröffentlichen am 2. Mai 2023 den Ego-Shooter Redfall und schicken uns darin in eine amerikanische Kleinstadt, die von Vampiren überrannt ist. Allein oder im Koop sollen wir uns in diesem Open-World-Spiel der übernatürlichen Bedrohung entgegen stellen und genau das haben wir bei einer Anspiel-Gelegenheit auch schon gemacht. Im Video fassen wir zusammen, wie Redfall funktioniert, was die vier wählbaren Spielfiguren können und welchen Eindruck das Gameplay bislang hinterlässt. Redfall soll für PC und Xbox Series X/S rauskommen, eine PS5-Version ist nicht geplant.