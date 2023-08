Little Nightmares 3 schickt uns in die Horrorwüste und setzt erstmals auf 2-Spieler-Koop

Genre: Horror-Adventure Release: 2024 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC Entwickler: Supermassive Games (Until Dawn) Modi: Solo, Online-Koop (nicht lokal)

Im kommenden Jahr dürfen wir uns in Little Nightmares 3 erneut durch Albträume schleichen und rätseln – und zwar wahlweise im Alleingang samt KI-Begleiter oder erstmals auch im Koop mit einer weiteren Spieler*in.

Während der Opening Night Live konntet ihr euch bereits dank Trailer einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen. Wollt ihr den noch etwas festigen, dann seid ihr hier genau richtig. Publisher Bandai Namco hat uns nämlich schon vorab ca. 20 Minuten Gameplay aus dem Horror-Adventure gezeigt und wir wollen für euch kurz einordnen, ob das Spiel unter Until Dawn-Entwickler Supermassive Games genauso spaßig (und gruselig) werden könnte, wie die beiden Teile zuvor.

Ein neuer Entwickler, was ist denn da los? Hier können wir euch beruhigen. Zum einen ist Supermassive dank der Enhanced Edition von Little Nightmares 2 bestens mit der Reihe vertraut. Zum anderen haben Tarsier Studios bereits im Mai 2022 angekündigt, dass sie sich einem neuen Projekt widmen möchten.

Mit zwei neuen Figuren ab in die Wüste

Darum geht's: Six und Mono aus Little Nightmares 2 gehören der Vergangenheit an. Im dritten Ableger schlüpfen wir in die Rolle der beiden Kinder Low und Alone. Den Jungen mit der Rabenmaske und das Mädchen mit der Fliegerbrille hat es in ihren Albträumen in die unwirkliche Wüstenwelt Spiral verschlagen.

Im ersten Trailer ist das Wüstenlevel Necropolis zu sehen, das wir uns genauer anschauen konnten:

1:31 Little Nightmares 3 - Der erste Trailer zum neuen Horror-Adventure

Mit Schraubenschlüssel und Bogen unterwegs: Um Türen wuchtig einzuschlagen und Brücken herunterzulassen, ist Low mit einem überdimensional großen Schraubenschlüssel ausgerüstet. Alone hingegen kann mit einem Bogen beispielsweise Seile durchtrennen, um an unzugängliche Kisten zu gelangen.

Die Beiden können zudem mit ihren Werkzeugen zahlreiche Gegner bekämpfen. So konnten wir sehen, wie Alone mit ihrem Bogen herumflatternde Käfer vom Himmel holt, damit Low sie mit ihrem riesigen Schraubenschlüssel zermatschen kann – und ja, das sah etwas eklig aus und klang auch entsprechend.

Erstmals im Koop spielbar

Im Vorgänger waren wir zwar zu Zweit unterwegs, allerdings nur mit Unterstützung der KI. Little Nightmares 3 können wir hingegen zusammen mit einer Freund*in zocken.

Der etwas unschöne Haken an der Sache: Einen lokalen Mehrspieler wird es leider nicht geben, sich zusammen gruseln, das geht nur im Online-Koop.

Gewohnt tolle Optik, doch der Horror ...

Vom Spielprinzip als rätsellastiger Sidescroller/Plattformer und auch optisch knüpft Little Nightmares 3 direkt an seine beiden tollen Vorgänger an. Auch die grotesk wirkende, albtraumhafte Atmosphäre kam im gezeigten Gameplay bereits gut rüber. Sowohl spielerisch als auch von der grundlegenden Gruselstimmung würde es uns wundern, wenn der Wüstenausflug der Kids die Fans der Reihe enttäuscht.

Was den Horror unter Entwickler Supermassive anbelangt, haben wir jedoch noch Restzweifel. Bereits während der gut 20 Minuten, in denen die beiden Hauptfiguren von einem riesigen Monsterbaby durchs Level gejagt wurden, waren mehr Jumpscares enthalten, als wir es von der Reihe gewohnt sind.

Das ist Entwickler Supermassive Games: Das britische Studio hat sich in den vergangenen Jahren mit Spielen wie Until Dawn, The Quarry und der jährlich erscheinenden The Dark Pictures Anthology einen Namen im Genre der (Koop-)Horrorspiele gemacht.

Die Little Nightmares-Spiele leben vor allem von subtilem Horror und ihrer überzeichneten, alptraumhaften Darstellung von Figuren und Orten. Supermassive neigt in einigen ihrer Spiele wie Little Hope allerdings dazu, stark auf simple Jumpscares zu setzen.

Das Ganze ist natürlich Geschmackssache, wir würden uns aber freuen, wenn der klassische Little Nightmares-Horror auch im dritten Teil bestehen bleibt.

Hier noch ein paar schaurige Bilder aus dem Necropolis-Level:

