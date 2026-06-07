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Retro-Lebenssimulation Vivarium erscheint 2027 und landet direkt im Game Pass

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Retro-Lebenssimulation Vivarium erscheint 2027 und landet direkt im Game Pass

Profilbild von Dennis Müller

Dennis Müller
07.06.2026 | 21:13 Uhr

Falls ihr euch bei Vivarium an Heidi zurückerinnert fühlt, dann geht's euch wie uns. Die narrative Lebenssimulation wurde auf dem Xbox Showcase gezeigt und erscheint 2027 für Xbox Series X/S und PC. 

Habt ihr einen Xbox Game Pass, könnt ihr das Anime-Spiel sogar direkt zum Release aus dem Abo-Service fischen. 
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Genre: Simulation

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