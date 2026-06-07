Retro-Lebenssimulation Vivarium erscheint 2027 und landet direkt im Game Pass

Falls ihr euch bei Vivarium an Heidi zurückerinnert fühlt, dann geht's euch wie uns. Die narrative Lebenssimulation wurde auf dem Xbox Showcase gezeigt und erscheint 2027 für Xbox Series X/S und PC.

Habt ihr einen Xbox Game Pass, könnt ihr das Anime-Spiel sogar direkt zum Release aus dem Abo-Service fischen.