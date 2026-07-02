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Revelations macht DOOM zur Speerspitze der Singleplayer-Shooter! | Preview

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Revelations macht DOOM zur Speerspitze der Singleplayer-Shooter! | Preview

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Paul Aeils
02.07.2026 | 16:00 Uhr

Revelations führt die Story des Doom Slayers nach dem Ende von The Dark Ages weiter. Auf der Story-Seite wird damit ein letztes großes Loch in der Geschichte gefüllt: Nämlich wie der Slayer in dem Sarkophag von Doom 2016 landete. Ein Kapitel, das, soweit wir wissen, voller Verrat und außergewöhnlichen Allianzen ist, nachdem der Slayer einen schweren Verlust erleidet. Dabei reisen wir sogar in die Vergangenheit des Doom Guys.

Beim Gameplay will id Software nochmal alles aus den Schießereien von The Dark Ages herauskitzeln. Der Schild rückt etwas in den Hintergrund, dafür gibt’s jetzt einen magischen Speer, der sogar als Greifhaken fungiert, mit dem man sich wieder in die Lüfte schwingen kann. Damit soll der DLC die ultimative Herausforderung für alle Fans des Hauptspiels sein und euer Können im Endgame-Abschnitt noch einmal so richtig auf die Probe stellen.
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Doom: The Dark Ages - Revelations

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Genre: Shooter

Release: 07.07.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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