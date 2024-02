Rise of the Ronin startet im März - hier sind 9 Minuten neues Gameplay

Rise of the Ronin ist das neue Action-RPG von Team Ninja, dem Studio hinter den Nioh-Spiele und Wo Long. Jetzt wurden neun Minuten Gameplay veröffentlicht.

Darin stellen die Entwickler*innen das Kampfsystem des neuen Open-World-Abenteuers genauer vor. Erneut erwartet euch schnelle und fordernde Action. Ihr könnt dabei zwischen verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen wählen, um euren Gegnern einzuheizen.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März exklusiv für die PS5.