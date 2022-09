Rocket League - Season 8 startet mit starken Need for Speed Underground Vibes

Rocket League startet am 7. September auf PS4, PS5, Nintendo Switch, den Xbox-Konsolen und PC in seine 8. Season. Nachdem der Rennspiel-Fussball-Hybrid in Season 7 ein luxuriöses Jubiläum feierte, geht es in der neuen Saison zurück auf die Straße. Mit Unterbodenbeleuchtung und Graffiti erinnert das stark an Need for Speed.

Das Thema ist Street-Racing und passend dazu gibt es zwei neue Arenen, einen für den klassischen Modus und eine für alle Basketball-Fans. Mit dem Honda Civic Type R landet außerdem erstmals ein "echtes" Auto im Battle-Pass, mit dem natürlich wieder jede Menge thematisch passende Items freigespielt werden können.