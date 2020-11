Rundum Sorglos mit der Xbox Series X

von Natascha Becker,

13.11.2020 18:05 Uhr

Da ist sie endlich! Die neue Xbox. Also raus aus der Kiste und dann? Alles, was ihr wissen müsst, über Aufbau, Setup, Reinung und natürlich die Spiele, haben wir in diesem Rundum Sorglos Video für euch zusammen gefasst.

Einige Kapitel richten sich an alle, die noch nie vorher eine Xbox oder gar eine Konsole besessen haben, später im Video sprechen wir auch Dinge an, die für Veteranen besonders interessant sind. Orientiert euch dazu einfach hier an den Timpe-Stamps:

00:00 - Start

00:43 - Aufbau

02:26 - Einrichtung

05:06 - Wartung

05:57 - Mediennutzung

06:55 - Speichererweiterung

09:15 - Spielstände übertragen

11:00 - Das meiste rausholen

12:52 - Spiele

14:59 - Abwärtskompatibilität

17:01 - Schluss

Habt ihr mitgezählt wie oft ich Abwärtskompatibilität im Video erwähnt habe? Oder habt ihr noch Fragen? Schreibt sie uns gern in die Kommentare!