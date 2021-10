13.10.2021 12:51 Uhr

In Saints Row geht es mit der verrückten Open World-Reihe im Februar 2022 in einem Reboot wieder von vorn los. Diesmal verschlägt es uns in den Kakteen-reichen, trockenen Südwesten der U.S.A., genauer nach Santo Ileso. Entwickler Volition stellt euch im Trailer die einzelnen Distrikte der Großstadt genauer vor. Zuvor haben wir in einem weiteren Video erstmals Gameplay aus der riesigen Open World gezeigt bekommen.

Was euch genau im Spiel erwartet, lest ihr in der ausführlichen GamePro-Preview zum Actionspiel:

