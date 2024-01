Sand Land: Das neue Action-RPG vom Dragon Ball-Schöpfer hat einen Releasetermin

Sand Land ist eine Geschichte von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama. 2024 bekommt der Manga eine Umsetzung als Action-RPG und jetzt kennen wir auch den Releasetermin.

Laut dem neuen Trailer von Bandai Namco erscheint Sand Land nämlich am 26. April für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC. Im Spiel steuert ihr den kleinen Dämonenprinzen Beelzebub, der zusammen mit seiner Crew durch eine postapokalyptische Welt reist.

Wie in der Vorlage nehmen auch im Spiel Fahrzeuge eine wichtige Rolle ein. Ihr könnt Autos, Panzer und mehr umbauen und in Kämpfen nutzen. Daneben gibt es aber auch Abschnitte, in denen ihr zu Fuß unterwegs seid.