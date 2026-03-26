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Schnell Geld verdienen in Crimson Desert - So scheffelt ihr ordentlich Kohle

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Schnell Geld verdienen in Crimson Desert - So scheffelt ihr ordentlich Kohle

Irina Humennik, Nina Morgenstern
26.03.2026 | 11:28 Uhr

In unserem Video zeigen wir euch drei Methoden, wie ihr in Crimson Desert euer Budget aufstocken könnt und zwei davon sind sogar ganz legal. Ist euch das alles zu mühselig, haben wir außerdem in diesem Artikel für euch noch eine Methode, die euch durch nur einen Diebstahl 500 Silber bringt.

 
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