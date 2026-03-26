Crimson Desert: 500 Silber gleich am Anfang des Spiels - so werdet ihr schnell und einfach reich

Sie weiß nicht, dass wir direkt hinter ihr gerade ein großes Ding abgezogen haben.

In den ersten Spielstunden von Crimson Desert ist es gar nicht so einfach, Geld aufzutreiben. Ständig müsst ihr schauen, wie ihr die nötige Kohle zusammenkratzt. Aber mit einem einzigen gelungenen Diebstahl seid ihr die Geldsorgen erst mal lange Zeit los. Ein einziger Goldbarren ist 500 Silber wert und schnell stibitzt.

Goldbarren in Crimson Desert stehlen und gegen 500 Silber tauschen

Alles Nötige findet ihr direkt in der ersten Stadt Hernand und der direkten Umgebung. Ihr braucht zuerst nur eine Gesichtsmaske. Die lassen aber zum Beispiel getötete Banditen häufig fallen.

In unserem Video stellen wir euch weitere und (zumindest teilweise) legale Strategien zum Geld scheffeln vor. Die fühlen sich auch nicht so nach "Cheaten" an wie der Goldbarren-Heist!

0:48 Schnell Geld verdienen in Crimson Desert - So scheffelt ihr ordentlich Kohle

Autoplay

Nordöstlich von Hernand befindet sich das Löwenmähne-Anwesen der Alfonsos. Die Vordertüre wird von Wachleuten versperrt, den Personen hinter der Villa ist es aber völlig egal, wenn ihr durch ein Fenster reinklettert.

Hier findet ihr das Löwenmähne-Anwesen.

Klettert einfach zunächst auf den kleinen Absatz in der Wand, öffnet beispielsweise den ersten hölzernen Fensterladen links im ersten Stock und steigt rein.

Das ist eines der Fenster, die sich anbieten. Nicht wundern: Ihr müsst hier nicht Damiane spielen. Wir waren nur mit ihr unterwegs, als wir den Screenshot für euch aufgezeichnet haben.

Verlasst jetzt das Zimmer durch die große Tür und tretet in die offene Galerie. Werft kurz einen Blick auf das Fenster links von euch. Es ist ein guter Fluchtweg, aber nicht der einzige. Auf der anderen Seite der Galerie gibt es beispielsweise ein weiteres.

Ihr könnt das Fenster auch bereits jetzt öffnen. Und keine Sorge: Auch dem Hauspersonal ist eure Anwesenheit komplett schnurz. Nur die Fronttüre ist als Ausweg tabu, wenn ihr da rausgeht, gibt's richtig Ärger.

Geht jetzt in die Eingangshalle im Erdgeschoss. Hier findet ihr einen Kamin, über dem ein Löwenkopf angebracht ist. Untersucht ihn mit L1/LB, um die Option "stehlen" zu bekommen, denn hier lagern die Alfonsos tatsächlich einen Schatz, nämlich ihren Goldbarren.

Das Timing ist etwas tricky

Aber Obacht! Ist eure Anwesenheit den Bediensteten erst mal egal, sollten sie euch natürlich nicht beim Stehlen erwischen. Da sie ständig durch die Räume patrouillieren, ist es hier etwas schwierig, den richtigen Moment abzuschätzen.

Hier seht ihr den Kamin und auch schon, dass im Anwesen einiges los ist.

Ist das gelungen, heißt es: Nichts wie los! Wir sind direkt zum bereits erwähnten Fenster gesprintet und haben uns hindurch gestürzt. Seid ihr nicht schnell genug, erwischt den falschen Moment beim Klauen oder den falschen Ausgang, wird entweder ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt oder – noch schlimmer – ihr landet im Käfig und habt statt dem Barren eine ordentliche Rechnung.

Speichert das Spiel also unbedingt, direkt bevor ihr in die Villa einsteigt. Unser gewinnbringender Versuch sah zunächst eigentlich gar nicht gut aus, weil noch während Kliff am Kamin herumgefummelt hat, zwei Wachen in der anderen Ecke im Raum aufgekreuzt sind. Bei einem Versuch davor konnten wir dagegen gar nicht genau ausmachen, warum wir auf dem Weg zum Fenster geschnappt wurden.

Das System ist hier also etwas unbeständig. Gebt also nicht zu schnell auf, ladet im Zweifelsfall neu, schnappt euch das Teil in einem anderen Moment und rennt dann ganz zielstrebig zum Fenster.

Euer nächster Weg führt jetzt schnurstracks zur Bank.

Gold zu Geld machen

Ist das geschafft, dann ist der Rest ganz simpel: Besucht jetzt einfach die Bank von Hernand, links und leicht oberhalb vom Schnellreisepunkt. Hier wird euer Barren ganz ohne weitere Gebühren oder Aufgaben gegen 500 Silber eingetauscht. Jetzt seid ihr reich. Viel Spaß beim Shoppen!

Ob ihr natürlich das schnelle Geld wollt oder euch lieber mit den gewöhnlicheren Strategien was verdient, müsst ihr natürlich selbst wissen!