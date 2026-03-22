Schon wieder Ärger um Subnautica 2 - Dabei will ich doch einfach nur endlich spielen

Subnautica 2-Videos sind aktuell immer Drama. Einerseits gibt es endlich wieder Neuigkeiten zum immer noch meistgewünschten Spiel auf Steam, neues Gameplay mit Basenbau, dem Tadpole und Multiplayer und Koop. Und sogar schon schon das ein oder andere Storydetail. Aber im Hintergrund lauert immer dieser riesige Rechtsstreit um den Early Access und die drei Studiogründer, die vom Publisher rausgekickt wurden.

Der ist jetzt zu Ende, und mit der Nachricht über das Ende des Rechtsstreits kam auch endlich ein Releasedatum für den Early Access im Mai, aber das ist jetzt auch irgendwie nicht ganz richtig. Es ist kompliziert. Also rede ich in diesem Video über beides. Die Schrecken des Ozeans, und - noch gruseliger - die des Unternehmensrechts.