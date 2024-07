Wer auf der Suche nach einem Freizeitpark-Aufbauspiel in der Tradition des Klassikers Rollercoaster Tycoon für die Konsolen, bekommt genau ein solches in dieser Woche. Parkitect lässt euch einen Themenpark mit diversen Attraktionen hochziehen und anschließend das Gewusel betrachten. Natürlich müsst ihr auch dafür sorgen, dass der Park profitabel bleibt und euch um zahlreiche Kleinigkeiten kümmern – unter anderem in einer Kampagne mit 36 Szenarien.

Parkitect erschien bereits vor einigen Jahren auf dem PC. GameStar-Kollege Martin Deppe testete den Titel damals und stellte dem Spiel ein hervorragendes Zeugnis aus. Er nannte es einen "sensationellen inoffiziellen Nachfolger zum Klassiker Rollercoaster Tycoon" und vergab eine sehr gute 85er-Wertung. Auch auf Steam ist das Feedback sehr gut und steht auf einem "Sehr positiv" bei knapp 6000 Rezensionen.

Die Konsolenversion trägt den Untertitel "Deluxe Edition" kommt direkt mit zwei DLC-Paketen und hat eine an Controller angepasste Steuerung. Der Release ist für den 3. Juli 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One geplant.