Senua's Saga: Hellblade 2 hat endlich einen Release-Termin

Die Ankündigung von Hellblade 2 liegt mittlerweile mehr als vier Jahre zurück. Seitdem warten wir auf den Release des vielversprechenden Action-Adventures. Jetzt gibt es endlich einen Termin. Auf der Developer Direct im Januar 2024 wurde verkündet, dass Hellblade 2 am 21. Mai 2024 erscheinen wird.



Während der Präsentation wurden auch zahlreiche neue Spielszenen gezeigt aus dem Spiel gezeigt, indem Hauptfigur Senua auf die Suche nach Wikingern geht, die die Bewohner*innen ihres Heimatorts in Island verschleppt haben. Und in den Szenen wird noch einmal deutlich, dass mit Hellblade 2 wohl ein echter Grafikhammer auf uns wartet, für das die Entwickler unter anderem auch neue Motion Capture-Techniken einsetzten und das Kampfsystem überarbeiteten.