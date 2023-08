Shadow Gambit: The Cursed Crew - So gut ist das Spiel mit den untoten Piraten geworden

Es hat ein bisschen gedauert, bis Tester Martin Deppe von unseren GameStar-Kolleg*innen mit dem Untote-Piraten-Setting von Shadow Gambit: The Cursed Crew warm geworden ist. Nach dem Wilden Westen von Desperados 3 und dem Japan der Edo-Zeit in Shadow Tactis waren die untoten Freibeuter aus der Südsee dann doch eine ganz andere Sache.

Die glaubwürdige Welt, nachvollziehbaren Sichtfeld-Mechaniken und die Freiheit im Missionsdesign hatten ihn dann doch schon nach kurzer Zeit am Haken. In seinem Testvideo erzählt euch Martin, was Shadow Gambit so besonders macht. Am 17. August 2023 ist das Spiel offiziell für PC erschienen.